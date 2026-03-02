El boxeo venezolano se prepara para vivir una de sus noches más memorables cuando el púgil Endry ‘El Chino’ Saavedra dispute el Título Mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Este trascendental combate tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril en el emblemático The O2 Arena de Londres, donde el peleador oriundo del barrio Nazareth buscará consagrarse en la cúspide del pugilismo profesional frente al británico Denzel Bentley.

La contienda representa el punto culminante de una trayectoria forjada con sacrificio en las calles de la parroquia La Sabanita.

Saavedra, nacido en Ciudad Bolívar, llegará al ring londinense respaldado por una formación técnica de excelencia que inició en el gimnasio local bajo la tutela del entrenador José Valor.

Fue precisamente en la capital del estado Bolívar donde se cimentaron las bases que lo llevaron a brillar en la selección nacional, participando en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y alcanzando el podio en los Panamericanos de Toronto 2015.

El ascenso del bolivarense a la escena mundialista no es casualidad, sino el resultado de una carrera profesional impecable que registra 16 victorias, de las cuales 13 fueron por la vía del sueño, y un solo revés.

Radicado actualmente en México para potenciar su rendimiento, ‘El Chino’ llega a este compromiso en su plenitud física tras haber conquistado el cinturón intercontinental de la OMB en Australia el año pasado, un triunfo que lo catapultó directamente a esta oportunidad por la faja absoluta.

Para la afición bolivarense, este duelo no es solo una competencia deportiva, sino la reivindicación de un talento que nunca ha olvidado sus raíces.

A pesar de la distancia y el brillo de las grandes arenas internacionales, Saavedra insiste en que cada golpe que lanza lleva consigo la fuerza y la esperanza de su gente de Bolívar.