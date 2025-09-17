El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufre un cáncer de piel «precoz», pero aun así le dieron el alta del hospital en el que estaba internado y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

El líder de la ultraderecha, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por golpismo, ingresó a urgencia este martes y, de acuerdo a los médicos, le retiraron ocho lesiones en la piel.

Según dijo a periodistas Claudio Birolini, uno de sus médicos, dos de esas lesiones «dieron positivas para un tipo de carcinoma de células escamosas», un tipo de cáncer en «estado precoz» y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a «evaluaciones periódicas» para vigilar su desarrollo.

Birolini explicó que «no se trata del cáncer más simple, pero tampoco uno de los más agresivos», y lo evaluarán gradualmente los médicos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde el mes pasado por haber incumplido diversas resoluciones judiciales.

El médico precisó que Bolsonaro, de 70 años y quien estuvo hospitalizado con un cuadro de «anemia persistente y alteración de la función renal», se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.