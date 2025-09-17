El Gobierno de Venezuela informó este miércoles sobre la llegada al país de 185 repatriados en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, entre los que viajaron cinco niños que, según el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que «separaron de sus familias».

En su canal de Telegram, el programa detalló que, del total de retornados, 164 son hombres y 16 mujeres, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

«Han enfrentado una experiencia difícil, ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza», expresó Vuelta a la Patria.

Asimismo, aseguró que los connacionales recibieron «trato digno y todos los protocolos y controles necesarios» para su ingreso al país.