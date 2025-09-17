El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, llamó este miércoles a «duplicar esfuerzos» militares ante un eventual conflicto bélico en el mar Caribe, después de que Caracas denunciara como una «amenaza» el despliegue naval de Estados Unidos, país que asegura combatir el narcotráfico cerca al territorio venezolano.

«En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo», afirmó Padrino López en un acto en el que anunció nuevas maniobras militares en la isla La Orchila, en el Caribe venezolano.

En ese sentido, explicó que el plan Caribe Soberano 200 es «un ejercicio bastante completo» que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia.

Igualmente, señaló que habrá un «importante despliegue de buques de la Armada», maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades civiles y castrenses venezolanas y el pueblo «se ha visto fortalecido en los últimos días en respuesta a la amenaza militar» de EE.UU.

Durante los próximos tres días, la FANB también va a «recolectar, analizar y compartir inteligencia militar» e «implementar acciones de guerra electrónica», como «bloqueo y neutralización de comunicaciones», explicó Padrino.

La Orchila, indicó el funcionario, es un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira (norte), cercana a Caracas, y donde «ya ha habido preparativos» para el desarrollo de esta nueva operación.

El pasado domingo, Padrino anunció jornadas de adiestramiento «todos los sábados», en las que se entrenarán milicias y militares ante las intenciones que, insiste Caracas, tiene EE.UU. de propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al «narcotráfico proveniente de Venezuela», según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

Maduro ha advertido que Venezuela está en una fase de «lucha no armada», pero, subraya, si «fuera agredida por el imperio estadounidense» pasaría «inmediatamente» a la «lucha armada» para enfrentar «al grupo yanqui (estadounidense) invasor»