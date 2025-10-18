La Defensa Civil de Gaza confirmó este sábado que el bombardeo del Ejército de Israel contra un minibús familiar desplazado, ocurrido el viernes en el barrio de Zeitún, en el sur de Gaza, dejó 11 muertos: nueve cadáveres encontrados en el lugar y dos niños desaparecidos.

Entre las víctimas se encuentran cuatro niños y tres mujeres, todos integrantes de la familia Shaaban, que regresaban a inspeccionar su casa abandonada por la ofensiva israelí.

El Ejército israelí justificó el ataque alegando que el minibús era «sospechoso» y, tras ignorar disparos de advertencia, fue considerado «una amenaza inminente» y atacado con artillería.

El ataque ocurrió cuando la familia cruzó la «línea amarilla», la demarcación hasta donde las tropas israelíes debían retirarse según el alto el fuego. Sin embargo, Israel ha realizado múltiples ataques contra habitantes que cruzan esta línea.

El Gobierno de Gaza denunció 47 violaciones al alto el fuego, con 38 muertos durante la tregua, la mayoría relacionados con la línea amarilla.

Rescatistas tardaron casi un día en llegar al lugar, coordinando con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, para evitar ser atacados.