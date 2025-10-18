El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denunció este sábado que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han causado la muerte de 38 personas.

En su comunicado, Hamás asegura que estas violaciones incluyen «delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y ataques deliberados, así como detenciones». Además, señala que el Ejército israelí emplea tanques en barrios residenciales bajo su control, el uso de drones y dispositivos de ataque a distancia en más del 50% del territorio militarizado.

Estas acciones se registran en todas las gobernaciones de Gaza, confirmando, según Hamás, que la agresión no cesa y resulta en un clima de terror para la población palestina.

Prácticamente cada día, el Ejército israelí ha disparado contra palestinos que cruzan la «línea amarilla», la demarcación hasta la cual se retiraron tras el inicio de la tregua.

Las autoridades sanitarias de Gaza informan que la mayoría de los fallecidos eran personas que intentaban regresar a sus hogares, que habían abandonado por la ofensiva.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que el alto el fuego cubre toda la Franja de Gaza y que el Ejército debe retirarse hasta la línea amarilla, aunque esta zona sigue siendo escenario de disparos bajo el pretexto de legítima defensa y amenazas a las tropas.