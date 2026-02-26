El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el exfiscal general Tarek William Saab «ejercerá muy bien» su cargo temporal como defensor del pueblo, rol que ocupó entre 2014 y 2017, durante su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

«Fue un extraordinario fiscal, un extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes. No tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien», manifestó Cabello. Horas antes, la Asamblea Nacional (AN) juramentó a Larry Devoe como fiscal general encargado y a Saab como defensor del pueblo provisional, iniciando un proceso de selección para cargos definitivos.

El Parlamento anunció que Saab renunció como fiscal sin precisar motivos, mientras Alfredo Ruiz dejó la Defensoría por causas personales, familiares y de salud, según carta a la junta directiva. Ambos habían sido ratificados en octubre de 2024 para siete años hasta 2031; Saab asumió Fiscalía en 2017 vía Asamblea Nacional Constituyente chavista, durante protestas opositoras.

El coordinador de Provea, Oscar Murillo, criticó en X que «ni la Fiscalía ni la Defensoría garantizaron derechos humanos» sino que fueron «parte de una lógica represiva» poselectoral. Las renuncias ocurren en contexto de la Ley de Amnistía aprobada el jueves, liberando presos políticos desde 1999 en 13 hechos de 13 años. La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió revisión «expedita» de casos no contemplados por la comisión de seguimiento.