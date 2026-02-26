Barry Pollack, letrado principal del expresidente venezolano Nicolás Maduro, informó al juez Alvin Hellerstein que el Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó una licencia para que Caracas financie su defensa en el caso por narcotráfico y corrupción.

En carta del 20 de febrero hecha pública hoy, Pollack detalla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó el 9 de enero pagos venezolanos para honorarios, pero los enmendó horas después sin motivo, excluyendo fondos gubernamentales. «OFAC interfiere con el derecho de Maduro bajo la Sexta Enmienda a un abogado de su elección», argumenta, ya que Caracas está obligada a pagar y él no puede asumirlos privadamente.

El abogado solicitó el 11 de febrero restablecer la licencia original, sin respuesta pese a autorizaciones comerciales recientes sobre Venezuela, e informó a fiscales federales. Recuerda que el juez ordenó en enero coordinar licencias para representación adecuada; el bloqueo afecta solo a Maduro, no a su esposa Cilia Flores, con audiencia el 26 de marzo. Pollack prevé moción formal si persiste el obstáculo.