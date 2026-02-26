La Asamblea Nacional (AN) juramentó este miércoles a Larry Devoe como fiscal general encargado y a Tarek William Saab como defensor del pueblo provisional, iniciando el proceso para seleccionar funcionarios definitivos tras las renuncias de ambos cargos anteriores.

Saab presentó renuncia como fiscal sin detallar motivos, mientras Alfredo Ruiz dejó la Defensoría por causas personales, familiares y de salud, según carta a la junta directiva parlamentaria. Devoe, abogado, juró trabajar «sin descanso» por un sistema de justicia «a la altura del pueblo», dejando atrás «estigmas y discriminación histórica», en acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Saab, quien asumió Fiscalía en 2017 durante protestas opositoras de tres meses, recordó su rol en mantener «convivencia democrática» ante «agresiones inéditas». Ambos fueron ratificados en octubre de 2024 para siete años hasta 2031; Saab llegó vía Asamblea Nacional Constituyente chavista.

Las renuncias coinciden con la Ley de Amnistía aprobada el jueves pasado, liberando presos políticos desde 1999 en 13 hechos específicos de 13 años. La presidenta encargada pidió revisión «expedita» de casos no contemplados por la comisión de seguimiento.