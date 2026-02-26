Un caso estremecedor de violencia intrafamiliar ha sacudido al estado Carabobo tras la muerte del pequeño Axel de 2 años, en el sector Octava Estrella de Mariara, municipio Diego Ibarra. El niño fue víctima de una golpiza brutal por parte de su padrastro, quien lo lanzó contra el piso enfurecido porque el menor, con malestar estomacal y diarrea, ensució la cama.

La madre, una adolescente de 17 años posiblemente embarazada, llevó al infante al Hospital Simón Bolívar de Mariara alegando un accidente de juego, pero las fracturas en cráneo y clavícula, junto a hematomas generalizados, delataron el maltrato.

Tras interrogatorio del Cicpc de Mariara, confesó la responsabilidad de su pareja, quien permanece prófugo mientras ella está detenida. Axel fue trasladado de urgencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, donde falleció la noche del martes 24 de febrero.

Este suceso resalta la alarmante incidencia de maltrato infantil en Carabobo, segundo estado con más casos tras Caracas, con incrementos superiores al 60% en años previos por factores como migración y abandono. Autoridades llaman a la denuncia oportuna para prevenir tragedias similares.