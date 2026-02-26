Tres presuntos antisociales fallecieron la tarde del domingo 22 de este mes en curso durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (DIP-PNB), en la comunidad de Fundocoropo, parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua.

De acuerdo con la información policial, las comisiones se encontraban desplegadas por la zona luego de recibir varias denuncias de vecinos sobre la presencia de individuos armados que, presuntamente, mantenían en zozobra a la comunidad. Durante el patrullaje, los uniformados avistaron a varios sujetos sospechosos, quienes, al verse sorprendidos, habrían accionado sus armas de fuego contra los funcionarios.

Ante la agresión, los efectivos de la DIP-PNB respondieron al ataque para resguardar su integridad física, lo que generó un intercambio de disparos en la calle El Progreso y en la calle Las Brisas de Fundocoropo. En medio del tiroteo, dos de los señalados resultaron heridos en plena vía pública y un tercero dentro de una vivienda ubicada en la mencionada calle Las Brisas.

Un adolescente y dos adultos

Se conoció que los heridos fueron identificados como un adolescente de 16 años, así como Franyerson José Terán Chirinos, de 18 años, y Ronaldo Chisdier Sánchez Gallardo, también de 18 años. Todos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial cercano, donde fallecieron a los pocos minutos de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Extraoficialmente se supo que otros integrantes del grupo lograron huir del lugar con rumbo desconocido durante el despliegue policial, por lo que los cuerpos de seguridad mantienen operativos en la zona para ubicar y detener al resto de los implicados.

En el sitio del suceso, los funcionarios incautaron tres armas de fuego que habrían sido utilizadas en el enfrentamiento, además de otras evidencias de interés criminalístico. Estos elementos fueron puestos a la orden del Ministerio Público y serán fundamentales para profundizar las investigaciones sobre las actividades delictivas de la presunta banda que operaba en Fundocoropo.