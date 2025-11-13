Una camioneta tipo Ford, que cubría rutas del transporte público, sufrió un grave accidente al caer en una alcantarilla de aguas pluviales situada a un lado de la Plaza Bicentenaria, cerca del cerro El Gallo, en San Félix.

Según testigos, el vehículo perdió el control mientras circulaba sentido a La Pica Pica, en la avenida Manuel Piar, a la altura de los semáforos de El Mirador. El automóvil atravesó una isla central, se precipitó al colector de aguas y los tripulantes salieron expulsados.

Cuatro personas resultaron heridas gravemente, entre ellas un transeúnte que fue arrollado y arrastrado varios metros, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Raúl Leoni, donde quedó recluido.

Testimonios indicaron que la camioneta aparentemente quedó sin frenos y sufrió la pérdida total del tren delantero, lo que provocó que el conductor no pudiera controlar dicha camioneta.

Cruce del sector La Gallina

Este accidente se suma a un precedente ocurrido el pasado domingo 9 en la misma avenida, en el cruce con la entrada al sector José Gregorio Hernández, también conocido como La Gallina, donde dos personas fallecieron tras un choque entre un automóvil y una motocicleta.

Transportistas locales señalan que el parque automotor del transporte público en Ciudad Guayana atraviesa una crisis debido al alto costo de los repuestos y el precio del pasaje.

Aseguran que el precio actual del boleto no es suficiente para mantener operativos los vehículos, lo que contribuye a situaciones de riesgo para los usuarios.

Este escenario refleja la vulnerabilidad del sistema de transporte y la urgencia de medidas que garanticen la seguridad y eficiencia en el servicio.