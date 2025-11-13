La madrugada del miércoles 12 de noviembre se produjo un trágico accidente en Arequipa que dejó un saldo de al menos 37 personas fallecidas y más de 20 heridas.

Un autobús interprovincial de la empresa Llamosas, que transportaba alrededor de 60 pasajeros, chocó contra una camioneta y cayó por un abismo de al menos 200 metros en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto, confirmó que inicialmente se reportaron 17 muertes, pero la cifra se elevó conforme avanzaron las labores de rescate.

Las víctimas y los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, entre ellos el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa y el hospital de la ciudad de Camaná. Algunos pacientes, debido a la gravedad, serán trasladados para atención especializada.

Se sabe que el tramo donde ocurrió el accidente, conocido como la bajada del Puente de Ocoña, es una zona de alta peligrosidad y tiene antecedentes de accidentes.

El alcalde del distrito, Waldor Llerena, señaló que el lugar está señalizado y cuenta con bandas de seguridad, pero comprendió que es necesaria una investigación a fondo para determinar responsabilidades.

Las labores de rescate fueron realizadas por bomberos, policía y voluntarios, quienes recuperaron numerosos cuerpos y atendieron a los heridos en el lugar. La Fiscalía también participa en las diligencias para esclarecer los hechos.

Este accidente pone en evidencia la precariedad de las carreteras y la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales en puntos críticos para prevenir futuras tragedias.

Familiares y autoridades hacen un llamado a la prudencia en la conducción, al cumplimiento de las normas de tránsito y a mejorar las condiciones de las vías para proteger la vida de los usuarios.