Una fiesta que inició con alegría y camaradería terminó de forma trágica en una urbanización cerrada de Villa Betania, parroquia Unare de Puerto Ordaz, cuando dos personas perdieron la vida luego de un violento altercado.

Aleidis Lisbet Muñoz, de 42 años, y José Alberto Ron Lozada, de 19, fueron asesinados a causa de una brutal golpiza seguida de disparos de arma de fuego y sus cadáveres fueron encontrados en la avenida de Los Trabajadores.

El comisario Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó que tras varias semanas de pesquisas se logró la detención de Leobanis José Contreras Báez, conocido como «Parque Canaima», de 42 años, y Fernanda Gabriela Pulido Castro, de 22 años, aparentemente, ambos están implicados en el crimen y fueron capturados en la urbanización Moreno de Mendoza, calle Páez, parroquia Simón Bolívar.

Durante la investigación se determinó que el doble homicidio se originó tras una acalorada discusión, cuando las víctimas fueron acusadas de presuntamente haber hurtado dinero a los agresores.

Según el relato oficial, los atacantes, junto a otras cuatro personas aún prófugas, sometieron a Muñoz y Ron a una agresión física severa para luego dispararles y acabar con sus vidas.

Detectives de la policía judicial continúan la búsqueda de los demás involucrados para que respondan por el asesinato ante la justicia.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Bolívar, que seguirá con las diligencias correspondientes.

Familiares y vecinos esperan que se haga justicia y que se esclarezcan los motivos y circunstancia de este lamentable suceso que ha dejado una herida profunda en familiares y allegados.