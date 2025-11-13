La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició este miércoles una investigación preliminar contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, tras su participación en un acto público en Medellín donde estuvieron presentes líderes de las principales bandas delincuenciales de la ciudad.

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, solicitó a la Comisión —encargada de tramitar denuncias contra el jefe de Estado— que se investigue si Petro habría incurrido en delitos que incluyen participación indebida en política, uso irregular de recursos públicos con fines proselitistas y convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente fuera del marco constitucional.

Presunto hostigamiento

Según un documento difundido por medios locales, los hechos a investigar también suman presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la participación de personas privadas de la libertad y miembros de estructuras armadas ilegales en un evento oficial que fue transmitido por medios públicos y contó con la presencia de altos funcionarios gubernamentales.

El 21 de junio pasado, Petro encabezó un acto en Medellín en el que se discutieron los diálogos de paz con las bandas de la ciudad y se celebró la aprobación en el Congreso de su reforma laboral. Entre los asistentes estuvieron criminales presos como Juan Carlos Mesa (alias Tom), Jorge de Jesús Vallejo (alias Vallejo), Freiner Ramírez (alias Carlos Pesebre) y José Leonardo Muñoz (alias Douglas), miembros de la banda La Oficina.

La autorización para que estos delincuentes salieran de las cárceles causó una fuerte polémica que aún persiste.

El Gobierno y cabecillas de grupos armados ilegales de Medellín instalaron en junio de 2023 una mesa de diálogo con la intención de desmovilizar a más de 12.000 personas y poner fin a la violencia en las comunas. Además, el Ejecutivo lleva a cabo procesos similares con grupos armados en Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, donde operan bandas como Los Shottas y Los Espartanos.