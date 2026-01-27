Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) capturaron este domingo 25 a Yibran Pérez, alias «El Pirulo», uno de los implicados en el asesinato de Deiker Johandri Rodríguez, funcionario de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB y hijo mayor del ex beisbolista Francisco «El Kid» Rodríguez, ocurrido el 16 de enero.

La detención se produjo en la mañana en el barrio El Onoto, UD2 de Caricuao, Caracas. Pérez pertenece a la banda de La Piscina, dedicada a la venta de drogas en la zona, según organismos policiales.

Deiker Rodríguez era hijo del coach de los Tiburones de La Guaira. La PNB continúa la búsqueda del resto de integrantes de la banda involucrados.

Pérez fue presentado ante tribunales y el caso quedó en manos del Ministerio Público.