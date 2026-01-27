Funcionarios del Cicpc lograron la captura de Yeiver Alfredo Ariza Castro, de 22 años, en Terrazas del Alba, parroquia San Pedro, por ser el responsable del homicidio de Jonas Parra, un sexagenario de 67 años apodado ‘Cafecito’ en el sector El Progreso de la Avenida Presidente Medina. El fatal suceso inició con una acalorada discusión entre ambos, que escaló cuando el joven tomó una piedra y golpeó brutalmente la cabeza de la víctima, dejándolo inconsciente sobre el pavimento para luego huir del lugar.

Parra fue auxiliado por testigos y vecinos conmocionados, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, ingresándolo en emergencias bajo estricta observación médica.

A pesar de los esfuerzos del equipo de salud por estabilizarlo, el traumatismo craneoencefálico severo generó complicaciones irreversibles, llevándolo a la muerte días después. ‘Cafecito’ era un pilar de la comunidad: «Si alguien le pedía café o té, se lo regalaba sin chistar; era un hombre apreciado y bondadoso», recordaron vecinos entre lágrimas, destacando su fama de solidario en tiempos duros.

La pesquisa del Cicpc, que incluyó testimonios oculares y rastreo en zonas aledañas, permitió ubicar y detener a Ariza Castro sin resistencia. No se han revelado antecedentes del imputado ni detalles del móvil exacto más allá de la riña, pero el caso resalta la violencia cotidiana en barrios caraqueños.

La comunidad de El Progreso exige justicia pronta para honrar la memoria de ‘Cafecito’, mientras el homicida enfrenta cargos por el atroz desenlace de una discusión trivial.