El Cicpc activó todas sus unidades para dar caza al homicida que segó la vida de Jermaine Herrera, un hombre de 48 años, en un atroz ataque ocurrido frente a su residencia durante un prolongado apagón eléctrico.

Según fuentes preliminares, el agresor –presuntamente un deudor con antecedentes de agresividad– emboscó a la víctima armándose con un palo grueso, propinándole golpes salvajes en la cabeza que le provocaron fractura de cráneo expuesta.

Herrera, vecino conocido en la zona por su labor como prestamista informal, fue auxiliado por familiares y trasladado de emergencia al Hospital Central de Maracay, donde sucumbió horas después en la Unidad de Cuidados Intensivos por hemorragia cerebral masiva.

Deuda como móvil letal

El suceso tuvo lugar pasadas las 9 de la noche, cuando la falta de iluminación favoreció la agresión y la huida inmediata del criminal, quien se perdió en la penumbra de las calles aledañas.

Testigos parciales relatan que Herrera había confrontado al sujeto días antes por una deuda impaga de varios millones de bolívares, originada en un préstamo informal; la discusión escaló a amenazas veladas que culminaron en esta venganza brutal.

«Lo esperaban en la oscuridad, como bestia acechante», describió un vecino que escuchó los gritos pero no intervino por temor. El cuerpo presentaba múltiples fracturas craneales y contusiones torácicas, confirmadas en la autopsia inicial del Cicpc.

Familiares de Herrera exigen justicia rápida, mientras la comunidad clama por iluminación pública y patrullajes nocturnos ante el recrudecimiento de crímenes oportunistas en apagones frecuentes.