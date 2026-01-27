El presidente ucraniano Volodímir Zelenski censuró este martes el ataque ruso con drones contra Ucrania, que nuevamente apuntó al sistema energético, y afirmó que estos bombardeos «erosionan la diplomacia» en curso.

«Cada uno de estos ataques rusos erosiona la diplomacia que está en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra», declaró Zelenski, quien pidió a EE. UU., Europa y aliados que condenen los ataques y apliquen más sanciones a Moscú. «Sin presión sobre el agresor las guerras no se detienenen, como tampoco lo hacen sin apoyo para quienes defienden la vida», añadió en redes.

El ataque nocturno incluyó 165 drones, más de 50 contra Odesa, donde infraestructuras energéticas y civiles sufrieron daños, con más de 20 heridos. Regiones como Dnipropetrovsk, Leópolis, Járkov, Mikoláyiv y Sumi también fueron blanco.

El mensaje llega tras reuniones ucraniano-rusas en Abu Dabi el viernes y sábado, mediadas por EE. UU., con nuevas rondas trilaterales previstas en días para avanzar hacia un acuerdo de paz.