Un ataque ruso con drones provocó graves daños la noche del lunes en una infraestructura clave de la red eléctrica en Odesa, ciudad portuaria del sur de Ucrania y una de las más bombardeadas en la guerra. «La destrucción es colosal y los trabajos de reconstrucción requieren de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar», informó DTEK, empresa privada propietaria del sitio.

El bombardeo también afectó el sistema energético en Mikoláyiv, al este de Odesa. «Anoche el enemigo atacó la región con drones Shahed 131/136 y drones de imitación. El principal golpe fue dirigido a infraestructura energética», detalló en redes el gobernador Vitali Kim. Una empresa local reportó daños en un conducto de gas, dejando sin suministro al menos una localidad, tras un ataque similar la noche anterior.

Rusia lanzó 165 drones contra Ucrania, de los que las defensas aéreas interceptaron 135 en regiones del este, centro, norte y sur.

Estos ataques regulares a la energía obligan a racionamientos con cortes programados, agravados desde el 9 de enero. Millones en Kiev y Járkov han quedado sin luz, calefacción ni agua durante días, en el invierno más frío en dos décadas, según Kiev.