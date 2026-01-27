Destrozos en un edificio como consecuencia de un ataque ruso con drones sobre la ciudad de Odesa. El ataque ruso con drones de anoche provocó graves daños en una infraestructura de la red eléctrica en la ciudad portuaria de Odesa, situada en el sur de Ucrania y una de las urbes del país más afectadas por los bombardeos rusos de larga distancia durante esta guerra. En total, Rusia lanzó contra Ucrania en su último bombardeo -el de la noche del lunes al martes- 165 drones, de los que 135 pudieron ser interceptados por las defensas ucranianas en varias regiones del este, el centro, el norte y el sur del país. EFE/ Servicios de Emergencias de Ucrania

Un ataque ruso con drones provocó graves daños la noche del lunes en una infraestructura clave de la red eléctrica en Odesa, ciudad portuaria del sur de Ucrania y una de las más bombardeadas en la guerra. «La destrucción es colosal y los trabajos de reconstrucción requieren de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar», informó DTEK, empresa privada propietaria del sitio.

El bombardeo también afectó el sistema energético en Mikoláyiv, al este de Odesa. «Anoche el enemigo atacó la región con drones Shahed 131/136 y drones de imitación. El principal golpe fue dirigido a infraestructura energética», detalló en redes el gobernador Vitali Kim. Una empresa local reportó daños en un conducto de gas, dejando sin suministro al menos una localidad, tras un ataque similar la noche anterior.

Rusia lanzó 165 drones contra Ucrania, de los que las defensas aéreas interceptaron 135 en regiones del este, centro, norte y sur.

Estos ataques regulares a la energía obligan a racionamientos con cortes programados, agravados desde el 9 de enero. Millones en Kiev y Járkov han quedado sin luz, calefacción ni agua durante días, en el invierno más frío en dos décadas, según Kiev.

