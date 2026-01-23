Una mujer fue capturada en el estado Zulia por presuntamente vender a su hijo en el mercado Las Pulgas de la ciudad de Maracaibo, reportan medios locales.

El menor de tres años de edad, quien se encuentra hasta estos momentos desaparecido, responde al nombre de Jhoandry Paz.

La aprehensión de la madre se produjo en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el sector Fuerza Bolivariana del municipio San Francisco, donde, según versiones preliminares, familiares y vecinos decidieron entregarla a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Al lugar acudió una comisión de la policía científica que procedió al traslado de la mujer hasta sus oficinas para dar inicio a las investigaciones correspondientes al caso.

Los organismos de seguridad de la región siguen tras las pistas relacionadas con la desaparición del niño.

Al parecer, Johandry es el menor de varios hermanos, quienes vivían con su madre en condiciones precarias en San Francisco.

Conocidos de la madre del niño afirman que podría haber sido vendido a un hombre y una mujer por al menos 100 dólares.

“Lo vieron con una morena y otro señor, después de eso desapareció (…) La mamá lo vendió porque la han visto con más de 100 dólares en la mano”, aseguran las personas que conocían al niño.

Las autoridades y familiares esperan que el caso concluya con la pronta aparición del menor, sano y salvo.