Las elecciones de la Junta Directiva de la Asociación de Natación del estado Bolívar, arrancaron la tarde de este viernes 23 de enero en un clima bien tranquilo y apacible.

La sede de la Cámara de la Construcción ubicada en el sector Alta Vista de Ciudad Guayana y convocó a uno total de 102 votantes que se distribuyeron en los tres delegados de cada uno de los clubes que tomaron cita, un entrenador, un atleta, técnico además, el que los clubes tuvieran en sus filas.

Fueron representados un total de 22 clubes y dos planchas concurrieron al proceso democrático eleccionario, la plancha Nro. 1 encabezada por el empresario y dirigente deportivo Ing. José Castillo junto a sus dos vicepresidentes, José Ogara y Joana Tovar, destacando la presencia como representante de los atletas, nada más y nada menos que la única ganadora de una medalla olímpica para Venezuela en el ciclismo internacional, la guayanesa Stefanny Hernández.

La plancha Nro. 2 por su parte está encabezada por Eduardo Araya como aspirante a la presidencia, y los dos vicepresidentes Joachim Comes y Liseth Gruber, destacando también el destacado atleta de porte internacional Sandro Muñoz que siguió a esta fórmula de los comicios desarrollados.

La votación arrancó sobre las dos de la tarde, y se espera que pasadas las seis de la tarde, se inicie el conteo del proceso que encabeza la Lcda. Nancy Fonseca, realmente garantía de pulcritud, seriedad y honestidad de por vida, desde que se le conoce en sus actuaciones en el mundo deportivo.

En la víspera del proceso, las diferentes mediciones a boca de urna, asomaban una victoria de la fórmula de la plancha Nro. 1, aunque siempre en estos procesos, hay que asomar las variables que se producen a lo interno, aunque las mediciones conocidas impulsaban la victoria de los dirigidos por el Ing. José Castillo.