La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) continúa con los planes para robustecer el sistema eléctrico en la entidad bolivarense y para este sábado 24 de enero se contemplan labores preventivas y correctivas en la subestación Cocuy, desde las 6:00 hasta las 10:00 de la mañana.

En esta importante infraestructura del municipio Caroní, se estarán ejecutando maniobras para garantizar un suministro eléctrico de calidad en los circuitos que alimentan de energía a diversos sectores pertenecientes a la parroquia Unare.

Mientras que para este domingo 25 de enero, la estatal eléctrica llevará a cabo otras labores en la subestación Sabanita, por un tiempo estimado de 3 horas, iniciando desde las 6:00 de la mañana.

La cuadrilla tiene prevista la instalación de nuevos postes, así como otras adecuaciones en los circuitos asociados a esta infraestructura, para robustecer el sistema eléctrico que alimenta de energía a los sectores: Colón, Nueva Granada y Aceiticos de Ciudad Bolívar.

Asimismo, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, se ejecutarán labores de reacondicionamiento en los equipos del transformador N°9 de la subestación Farallones, lo que permitirá fortalecer el suministro de energía eléctrica en: Chaguaramal, Venirán-tractor y Nueva Guayana del municipio Angostura del Orinoco.

Por otra parte, simultáneamente, en la parroquia Cachamay, se ejecutarán trabajos preventivos y correctivos que tendrán lugar en la subestación Ordaz, donde el personal especializado iniciará sus maniobras desde las 6:00 hasta las 10:00 de la mañana.

Todas estas acciones contribuyen a fortalecer la operatividad y confiabilidad en los sistemas de distribución de energía en los sectores de la entidad bolivarense.