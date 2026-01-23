En un encuentro estratégico para trazar la hoja de ruta del alto rendimiento nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte presentó el Plan Los Ángeles 2026 ante los presidentes de Institutos Regionales y Municipales de deporte de todo el país.

La sesión se desarrolló en el Salón Francisco ‘Morochito’ Rodríguez bajo el liderazgo del viceministro de Deporte de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera; y las autoridades del Instituto Nacional de Deporte, Karla Luna, viceministra de Formación e Innovación del Deporte y la Actividad Física y Juan Carlos Amarante, viceministro de Masificación Deportiva.

Pilares estratégicos

Las metas del alto rendimiento dispuestas por la cartera ministerial deportiva para el presente año abarcan la atención integral del deporte élite en el país, para ello, algunos de los objetivos presentados son la atención de los centros de entrenamientos, adquisición de material específico deportivo y la contratación de técnicos extranjeros.

«Será un impulso para la tecnificación de nuestros entrenadores, contrataremos técnicos extranjeros para atender los deportes en los cuales tenemos mayor debilidad, esto con el fin de instruir a nuestros atletas y entrenadores no solo de selecciones nacionales sino también incluir a los profesionales de los distintos estados a través de planes educativos concebidos por el viceministerio de Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte», indicó el viceministro de Deporte de Alto Rendimiento.

En este proyecto de formación se incluirán los cuerpos de jueces y árbitros.

«Queremos contar con jueces y árbitros que nos acompañen en los diferentes eventos, que tengan certificación internacional, ellos también son parte de los resultados de nuestras selecciones», subrayó.

Fortalecer gimnasios

Sobre los centros de entrenamientos el viceministro Henyelberth Herrera indicó que existe un plan de trabajo dirigido a potenciar de cada uno de los gimnasios y escenarios nacionales.

«Está establecido como una de las líneas estratégicas, vamos a ir potenciándolas con la actualización de materiales específicos para las distintas preparaciones de los atletas», añadió.

En el área de medicina la propuesta es la creación del Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Actividad Física, para seguir garantizando la suplementación a los atletas que integran las selecciones nacionales y el fortalecimiento del equipo multidisciplinario.

«Comenzamos el año pasado con el Plan Los Ángeles, contratamos aproximadamente 18 profesionales entre médicos, fisioterapeuta, terapeutas y psicólogos, hoy tenemos más de 130 porque el objetivo fundamental es que cada deporte cuente con una triada médica. Vimos la diferencia en la atención de nuestras selecciones en escenarios internacionales, hemos avanzado mucho, pero seguiremos fortaleciéndonos», agregó.

Metas altas

Con vista al programa de eventos competitivos que componen la agenda de este año, entre ellos los Juegos Suramericanos de Santa Fe y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo como las máximas justas del ciclo olímpico, el viceministro apuntó que la intención es elevar los resultados en cada una de ellas.

«Vamos a hacer todo lo que sea necesario para lograr el objetivo con un plan muy ambicioso, porque tenemos que ponernos metas altas e ir con todo por ellas. Sabemos que encontraremos países con muchas potencialidades, pero de cualquier forma nosotros siempre estamos buscando mejorar la edición anterior y apuntando a un poco más», enfatizó el viceministro Herrera.

Esta serie de reuniones con los institutos regionales que inició el pasado martes, continuó este jueves 22 con la ponencia de la viceministra de Formación e Innovación, Karla Luna para ampliar los planes educativos que se pondrán en marcha este 2026.