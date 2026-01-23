El contexto económico del país se ha vuelto confuso e impredecible para los ciudadanos que tienen ahorros en dólares en las últimas semanas. Acciones como la inyección de divisas a la banca privada por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) han contribuido a una apreciación del bolívar frente al dólar.

El analista económico Paulino Ortega explicó las causas de este fenómeno, destacando que lo que el país experimenta actualmente es la reducción del diferencial cambiario o la brecha entre el precio oficial y el del mercado paralelo).

Y ¿por qué ocurre esto? Pues, la intervención del BCV en la banca privada ha generado una mayor oferta de la moneda estadounidense, frenando el alza desenfrenada del dólar real por la baja demanda actual, mientras que la tasa oficial va subiendo para alcanzar su precio real, disminuyendo la brecha entre las dos.

En consecuencia, pareciera que en el mercado los precios de algunos productos han bajado; sin embargo, esta percepción es engañosa para el bolsillo del ciudadano.

Mientras para el comerciante, este escenario no se traduce en un aumento real de sus ganancias debido a la incertidumbre de reposición.

Ellos han ajustado sus precios con base en el dólar paralelo —el mismo con el que adquieren su inventario— mientras se ven obligados a vender bajo la tasa oficial del BCV. No obstante, no se descarta la especulación.

El analista comentó que «los empresarios hicieron un cálculo matemático» que permitió «poner el precio referencial en el doble o en la misma proporción del diferencial», buscando preservar su patrimonio ante la volatilidad.

¿Qué hacer con los dólares hoy? Hoja de ruta de Ortega

Ortega, también director de una firma de consultoría financiera en Guayana, recomendó utilizar el recurso monetario disponible para comprar alimentos, medicamentos o productos de reventa segura. Esto se debe a que, en una economía con estas distorsiones, la utilidad del producto no cambiará, pero seguramente sí su precio en el mercado a corto plazo.

Para quienes poseen ahorros pequeños en dólares, resaltó la posibilidad de invertir en el aprendizaje de habilidades blandas para generar nuevos ingresos o vender servicios de alto valor.

Por último, declaró que es el momento oportuno para que los ciudadanos paguen deudas pendientes, antes de que aumente el precio a pagar en bolívares.

Por lo que, ante un panorama donde la estabilidad parece una ilusión y el poder adquisitivo se diluye, la clave reside en la agilidad financiera. Más que acumular divisas, la prioridad actual para el venezolano debe ser transformar el capital en activos tangibles o conocimiento.