El tenista venezolano Luis David Martínez fue arrestado en la ciudad brasileña de Itajaí, luego que lo denunciaran por realizar gestos discriminatorios al finalizar un encuentro de dobles.

Según fuentes de la Policía Militar de Santa Catarina, agentes capturaron in fraganti al deportista de 36 años y lo trasladaron a una prisión local a la espera de una audiencia de custodia.

El incidente ocurrió tras la derrota de Martínez y su compañero el colombiano Cristian Rodríguez ante la dupla local formada por Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes.

De acuerdo con el reporte oficial, el altercado se produjo al concluir el encuentro. Martínez habría realizado gestos imitando a un mono dirigidos al público presente en las gras del Club Itamirim.

Aunque el jugador abandonó el recinto, una patrulla policial lo localizó y lo detuvo poco después en su hotel.

Las autoridades brasileñas le han imputado el delito de injuria racial. Bajo la legislación actual de Brasil, este cargo conlleva penas de 2 a 5 años de prisión, además de una sanción económica.

A pesar de la gravedad de los cargos, la justicia brasileña suele otorgar libertad provisional en casos que involucran a ciudadanos extranjeros, permitiéndoles enfrentar el proceso judicial fuera de prisión.

Martínez se mantiene actualmente bajo custodia de las autoridades del estado de Santa Catarina mientras se define su situación legal inmediata.