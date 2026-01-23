La Real Academia de la Lengua Española define la palabra ‘coraje’ como «una impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor». Puede que luego de la temporada 2025-2026 de la LVBP, sin importar como termine, Navegantes del Magallanes sea propuesto como un sinónimo.

El Buque de los reflotes imposibles lo volvió a hacer. Dejó en el terreno 10-9 a Cardenales de Lara, luego de encajar un racimo de nueve carreras, extendió a cinco su cadena de victorias y, por primera vez en el Round Robin, dormirá en puestos de clasificación directa a la Gran Final, con solo dos juegos por disputarse.

Tucupita Marcano, con las bases llenas, dos outs y la pizarra igualada, conectó el hit de oro en la novena entrada ante Vicente Campos, que desató el frenesí de un electrizante Estadio José Bernardo Pérez, con más de 12 mil almas presentes.

El momento

Marcano tuvo que esperar para consumir el turno decisivo. Renato Núñez, el bateador que le antecedió, con corredores en el segundo y primer cojín, conectó un rodado que tomó el shortstop Jesús Bastidas, quien tiró a tercera para forzar el que sería el último out del tramo.

Sin embargo, el tiro fue desviado y el antesalista Yonny Hernández no tocó la almohadilla, ni tampoco al corredor Ángel Reyes, antes de que llegara quieto. La jugada fue a revisión, pero no se revirtió la decisión original.

La conexión de Marcano representó el octavo triunfo seguido de Magallanes contra Cardenales, contando la ronda eliminatoria. En tanto, en cada uno de los tres duelos entre ambos disputados en el todos contra todos, la Carabela ha concretado la remontada en el último tercio.

Listher Sosa, cerrador de Lara, volvió a fracasar contra los filibusteros, como ya ocurrió el sábado. No retiró a ninguno de los cuatro bateadores que enfrentó, recibió dos hits, dio un boleto y toleró las dos carreras la derrota, ambas sucias, luego de que Luis Barrera cometiera un insólito error en el rightfield ante una línea sólida, pero de frente, de Rougned Odor.

El dominicano no atrapó la bola de aire y siguió su camino hacia la valla, para que el score se empatara y quedaran corredores en tercera y segunda base, sin outs.

Reyes pletórico

Ángel Reyes, por su parte, tuvo una jornada perfecta a la ofensiva. Se fue de 3-3 con dos boletos, un jonrón, cuatro carreras empujadas, dos anotadas y una anotada.

El vuelacerca del encendido paleador derecho fue en el séptimo inning, con dos corredores en circulación, frente a Norwith Gudiño.

En ese momento, recortó distancia a 9-8 en el marcador, luego de que llegara a ser de cinco carreras, cuando Cardenales fabricó el rally de nueve rayitas, en el quinto tramo.

Para Magallanes, a su vez, se trató de su octavo triunfo en los recientes 10 duelos disputados, luego de iniciar con récord de 0-4 el Round Robin.

Lo que viene

Magallanes (8-6) descansará este viernes y viajará el sábado a Barquisimeto para disputar su último juego contra Cardenales en la serie particular del todos contra todos, con Ricardo Sánchez como abridor bucanero.

Cardenales (7-6), entretanto, recibirá el viernes a Águilas del Zulia, con Adrián Almeida como iniciador crepuscular.