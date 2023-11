Leones del Caracas hizo respetar su casa, el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, frente a los Navegantes del Magallanes, con blanqueo de 4-0. De esa manera, extienden la mala racha de los turcos en la capital del país y los melenudos colocaron su récord en seis victorias y tres derrotas, igualado con Águilas del Zulia en el segundo lugar.

El equipo que dirige el mánager José Alguacil, repitió lo hecho en el primer compromiso entre ambas escuadras: atacaron al abridor de los eléctricos y golpearon primero. El encargado de comenzar el duelo por los carabobeños fue Luis Martínez (1-1), quien actuó por espacio de 4.2 innings, tres hits permitidos, una carrera limpia recibida, tres pasaportes negociados y cuatro rivales ponchados. Cargó con la derrota, tras ser la víctima del cuadrangular de Aldrem Corredor en la parte baja del segundo tramo.

Un duelo de pitcheo se vivió en la capital tras la conexión del zurdo. Los filibusteros intentaron marcar la paridad, pero no contaron con el batazo oportuno, pues desperdiciaron hasta nueve corredores en circulación. El infielder Raynel Delgado fue el responsable de dejar tres de ellos.

No fue sino hasta el séptimo capítulo que el marcador se movió. Gabriel Noriega sacudió imparable para remolcar a Isaías Tejeda y Bobby Bradley Jr., quienes se habían embasado por boleto e imparable, respectivamente. Posteriormente, Oswaldo Arcia sonó inatrapable a la pradera izquierda y remolcó al «Nori».

Gabriel Noriega cumplió la ley del ex

Noriega dejó su average en .457, luego de acumular 16 hits (4 dobles), 12 rayitas fletadas, 6 anotadas, un boleto negociado y apenas 2 ponches sufridos en 35 visitas al plato, distribuidas en nueve compromisos.

«Busqué ajustar, llevar a cabo el plan del mánager y pude dar el batazo para ampliar la diferencia», dijo Gabriel en rueda de prensa post juego. «Mi ajuste fue no apurarme y me ha dado resultados, sin importar si soy noveno bate o primero (en el orden), en la posición que me coloquen siempre voy a pensar lo mismo», sentenció.

Anthony Castro se subió al montículo en el octavo inning para mantener el resultado intacto, y así fue. El derecho solo cedió un hit de Carlos Rodríguez, pero retiró sin muchas complicaciones a Diego Rincones, Dennis Ortega y José Peraza.

Para la novena entrada, Rubén Alaniz se adjudicó la responsabilidad de ponerle el candado al compromiso. Sacó de paso a Ángelo Castellano con elevado al camarero, Renato Núñez falló con roletazo al campocorto y Alberth Martínez hizo lo propio, pero siendo víctima del tercera base, Wilfredo Tovar, en una bonita jugada para conseguir el out 27.

La victoria se la llevó Albert Suárez (1-1), en una salida de 6.0 tramos con apenas dos indiscutibles sufridos, un pasaporte y cuatro ponches entregados.

«Tenemos una preparación antes de cada juego. Le hemos dado la confianza a (Eliézer) Alfonzo, está familiarizado con un programa que tenemos. Fuimos bateador por bateador. Se siguió el plan. Quiero darle el crédito a (Albert) Suárez porque hizo un excelente trabajo», reconoció el piloto José Alguacil luego de la victoria.

«Aldrem Corredor se ha ganado la titularidad. Se hace un poco difícil cuando tienes tantos jugadores que pueden jugar en primera o en el outfield. Hemos rotado porque también estamos en un estadio distinto. Corredor se va a mantener en la titularidad», soltó el mandamás de Leones.