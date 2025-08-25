Caracas y Puerto Cabello firmaron este domingo un empate sin goles en el último compromiso de la octava jornada del Torneo Clausura venezolano que lidera Deportivo La Guaira.

Caracas, quinto en la tabla de posiciones, visitó el estadio La Bombonerita, situado en la ciudad de Puerto Cabello, hogar del equipo anfitrión, que lo escolta en la sexta casilla.

La octava jornada comenzó este viernes con un choque en el que el colista Yaracuyanos ganó su primer partido en el torneo, por 1-0 al Rayo Zuliano, décimo en la clasificación.

Ese mismo día, Portuguesa, en la penúltima posición, consiguió su segundo triunfo tras derrotar por 3-1 a Anzoátegui, que ocupa el undécimo lugar.

El sábado Zamora, noveno clasificado, cayó por 2-3 en casa ante Monagas, que es cuarto.

Carabobo, segundo en la clasificación, goleó POR 4-1 a Universidad Central de Venezuela, campeón del Torneo Apertura y séptimo del Clausura.

Ya el domingo, Deportivo Táchira, que es tercero, venció por 3-2 a Metropolitanos, que sigue sin ganar desde hace cinco fechas y marcha en el duodécimo puesto.

La Guaira, líder con 21 puntos, venció por 1-2 en su visita a Estudiantes de Mérida, que es octavo.