Caribes de Anzoátegui, apoyado en voraz ofensiva de 17 imparables, se impuso 8-4 a domicilio a Bravos de Margarita, este domingo por la noche en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Este resultado, combinado con la caída 4-3 del Cardenales de Lara en Barquisimeto ante Águilas del Zulia, permite a La Tribu treparse hasta el primer lugar de la tabla de posiciones del Round Robin, con registro de 7-4.

Se ubica con ventaja de medio juego sobre los pájaros rojos (6-4) y de uno sobre el conjunto rapaz.

Navegantes del Magallanes (4-6) queda a 2.5 juegos de distancia del nuevo líder, mientras Bravos cae a un incómodo balance de 3-7, a 3.5 de La Tribu.

El pitcheo oriental amarró por completo a los margariteños, en los ocho primeros innings. Solo tres imparables pudieron conectar los dueños de casa en ese período. En el noveno, ante los relevistas Diego Moreno y Harold Chirino, Bravos marcó tres carreras y llenó las bases, con Alexi Amarista en el plato y como representante de la posible carrera del empate.

Yorvin Pantoja entró a escena y pudo dominarlo para apuntarse un merecido salvado, su primero de la instancia. En este desfile de siete brazos, el zurdo Liarvis Breto (1-0), segundo en escalar la loma, resultó ganador.

Por la trinchera local, el abridor Melvi Acosta (0-2) sufrió la derrota. Al salir del encuentro, dio paso a siete compañeros desde el bullpen.

A nivel defensivo, ambos equipos se desempeñaron sin la sombra de un error. En el ataque indígena se contaron vuelacercas de Aldrem Corredor y Antonio Piñero.

Caribes impuso su ley

Margarita abrió la pizarra 1-0 en el cierre del primero. Pero en el inicio del segundo, Caribes comenzó a hacer de las suyas para ponerse en ventaja 2-1, ante el abridor Melvi Acosta.

Luego de un out, Herlis Rodríguez soltó doble al centro y anotó con sencillo de Diego Infante al mismo jardín y avanzó a la intermedia con rodado de Romer Cuadrado por la inicial. Antonio Piñero lo impulsó con hit a la izquierda.

Aldrem Corredor se llevó la cerca entre los jardines izquierdo y central para extender a 3-1 la diferencia en el tercero.

Corredor abriría con sencillo al centro el quinto acto, ante el relevista zurdo Luis Amaya. Ángel Rondón entró a lanzar y Herlis Rodríguez sonó sencillo a la derecha. Romer Cuadrado con incogible al centro, fletó el 4-1 en las piernas de Corredor.

Racimo de tres anotaciones, desprendió 7-1 a Anzoátegui en el sexto.

Después de un out, Carlos Mendoza ligó sencillo al centro y robó la intermedia. Aldrem Corredor fue pasado intencionalmente y Balbino Fuenmayor empujó a Mendoza con imparable al centro.

El zurdo Dedgar Jiménez subió a la loma y Herlis Rodríguez lo recibió con sencillo remolcador de la anotación de Corredor. Diego Infante coronó el rally con inatrapable al centro para trasladar a Balbino hasta el plato.

Cuadrangular solitario de Antonio Piñero en la azotea del séptimo, puso las cosas 8-1 frente a Adrián Lara.

Doble del emergente Henry Alejandro Rodríguez y jonrones de Moisés Manuel Gómez y Carlos Jesús Pérez en la conclusión del noveno acto, dejaron la pizarra definitiva de 8-4.

Lo que viene

Este lunes se jugará el segundo y último encuentro de la serie entre Caribes y Bravos en la Isla, desde las 7:00 de la noche. El zurdo dominicano Naswell Paulino (0-1; 1.80) iniciará por los indígenas y el panameño Abdiel Saldaña (0-1; 9.39) por el cuadro ñero.