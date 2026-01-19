Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz en la provincia de Córdoba Venezuela manifestó su más profundo pesar al Reino de España por el suceso que ha dejado un saldo de 39 fallecidos y 150 heridos.

​A través de un comunicado difundido en su canal de Telegram el canciller de la República Yván Gil expresó la solidaridad del Gobierno venezolano con los familiares de las víctimas y extendió sus deseos de una pronta recuperación a los afectados.

Con este pronunciamiento Venezuela reafirma los lazos de respeto, amistad y cooperación que mantiene con la nación española.

El accidente se produjo cuando una unidad de la empresa Iryo, en ruta Málaga-Madrid, descarriló e invadió la vía adyacente. Esta maniobra provocó el choque y posterior salida de los rieles de un tren Alvia de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el incidente como «difícil de explicar», subrayando que el tren involucrado tenía solo cuatro años de servicio y que la vía había sido renovada completamente en mayo pasado.

​Puente atribuyó la magnitud de la tragedia a la coincidencia temporal del cruce de ambos convoyes, sugiriendo que el impacto simultáneo agravó drásticamente las consecuencias del descarrilamiento inicial.