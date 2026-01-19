El Ministerio para Ciencia y Tecnología informó que continúan abiertas las inscripciones para la II Olimpiada Venezolana de Astronomía (OVA), una iniciativa que busca fortalecer el futuro científico del país.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 19 años quienes podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 30 de enero para formar parte de esta experiencia educativa y recreativa.

La información fue difundida por la titular de la cartera Gabriela Jiménez Silveira a través de su canal de Telegram. En su mensaje la ministra destacó que este evento «es mucho más que una competencia; es un espacio para soñar, descubrir y demostrar que en Venezuela tenemos talento de sobra para alcanzar las estrellas».

Asimismo reiteró que a través del Programa Nacional Semilleros Científicos se siguen abriendo caminos para que la juventud demuestre su ingenio en la transformación del mundo y la generación de conocimiento para la vida.