La ministra para el Turismo, Leticia Gómez, y la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez, sostuvieron un encuentro estratégico para coordinar la participación nacional en la próxima agenda internacional del sector.

El eje central de la delegación será la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet), plataforma clave para captar inversiones y posicionar los destinos venezolanos ante los principales operadores globales. La 29ª edición de la Cimet se realizará el martes 20 de enero bajo la organización del Grupo Nexo.

El evento contará con la presidencia de honor del Rey Felipe VI y reunirá a ministros de casi veinte naciones para discutir nuevas rutas de inversión bajo la dirección de Eugenio de Quesada.

Para Venezuela, esta cita representa una oportunidad de establecer alianzas comerciales directas con el empresariado iberoamericano.

​Nuevos modelos de gestión turística

En el marco de esta gira, la representación venezolana también asistirá al 13º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.

Bajo el lema “Gobernando nuestro futuro: Por un turismo que suma”, el foro analizará la transición hacia un crecimiento basado en el valor y el compromiso social.

Los líderes del sector como Gabriel Escarrer debatirán sobre la gestión eficiente de flujos de viajeros y la regeneración de destinos buscando superar el modelo de afluencia masiva por uno de mayor calidad.

​Venezuela aprovechará estos espacios de debate para integrar mejores prácticas globales en sus regiones.

Según detalló Mintur, la meta es consolidar un modelo turístico que sea económicamente rentable, socialmente responsable y ambientalmente sostenible.