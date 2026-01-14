Los Cardenales perdían por 7-3 en el quinto inning antes de fabricar un rally de cinco rayitas con las que volteó el marcador. Sin embargo, el bullpen no fue capaz de sostener la ventaja y se perdió una noche estelar de su capitán Ildemaro Vargas, que ligó de 5-3 con cinco carreras impulsadas. Fue la segunda derrota consecutiva para Lara, que hasta el domingo habían sido invencibles.