Antonio Piñero conectó un cuadrangular que marcó la diferencia para que los Caribes de Anzoátegui derrotaran por 9-8 a Cardenales de Lara para así arrebatarles el liderato en el Round Robin semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
El batazo solitario de Piñero llegó en el séptimo inning, ante los envíos de Norwith Gudiño, y reivindicó al campocorto que hasta ese momento tenía tres turnos en blanco y había cometido dos errores que se tradujeron en carreras para sus rivales.
Si bien el vuelacercas de Piñero produjo la carrera del triunfo para los Caribes, el hombre grande en la ofensiva anzoatiguense fue de nuevo Balbino Fuenmayor, quien se fue de 5-4 y remolcó cuatro anotaciones, tres de ellas con un cuadrangular y la otra que significó el empate en el sexto capítulo.
Para los dueños de casa fue su cuarta victoria consecutiva y tercera al hilo en el parque Alfonso “Chico” Carrasquel, donde están invictos en el Round Robin. Con cinco triunfos en siete partidos ahora están a la cabeza de la clasificación al llegar a la mitad del Todos contra Todos.
Los Cardenales perdían por 7-3 en el quinto inning antes de fabricar un rally de cinco rayitas con las que volteó el marcador. Sin embargo, el bullpen no fue capaz de sostener la ventaja y se perdió una noche estelar de su capitán Ildemaro Vargas, que ligó de 5-3 con cinco carreras impulsadas. Fue la segunda derrota consecutiva para Lara, que hasta el domingo habían sido invencibles.
Bravos detienen mala racha
En otro partido, los Bravos de Margarita vencieron por 7-5 a Águilas del Zulia para cortar una racha de cuatro derrotas en el Round Robin y revivir sus esperanzas de clasificar a la final.
Alexi Amarista, José Alexander Martínez, Gorkys Hernández y Francisco Arcia se combinaron para pegar todos los hits (8) de los Bravos y produjeron seis de las siete anotaciones.
El triunfo de los Bravos se tejió entre el quinto y el séptimo episodio cuando fabricaron seis de sus siete carrerass para borrar la ventaja que tenían las Águilas.
En el quinto episodio igualaron 2-2 con un rodado de Ramón Flores que permitió anotar a Gorkys. Luego en el sexto se fueron arriba 4-2 con triple de Martínez, que remolcó una rayita y posteriormente anotó por un elevado de sacrificio de Breyvic Valera. Luego, en el séptimo tramo, agregaron un racimo de tres rayas.
Con el partido 7-4, el mánager Henry Blanco protegió la ventaja utilizando su relevo de primera línea, aunque el camino hasta el final no estuvo exento de riesgos.
En la parte baja del séptimo capítulo, Carlos Navas permitió un jonrón de dos carreras de Andrés Chaparro y en el noveno, Darien Núñez, con el duelo 7-5, consiguió un batazo para doble play de Andrés Chaparro cuando representaba la carrera de dejarlos en el terreno.
