Hernán Pérez será reconocido por partida doble en la ceremonia de Los Grandes de la LVBP, pautada para el próximo 26 de enero, luego de llevarse su segundo premio de la temporada: el Luis Salazar al Regreso del Año.

El toletero, Jugador Más Valioso de la zafra 2020-2021, llegó esta campaña a Caribes de Anzoátegui para tomar un segundo aire en su carrera, luego de promediar .219, con apenas ocho remolcadas en 19 juegos con Cardenales de Lara en la 2024-2025.

Pérez, quien bateó para .313, retomó su mejor nivel al terminar como co-líder en carreras empujadas, con 52, quedando también dentro de los mejores en anotadas (3ro con 42), hits (4to con 71), jonrones (7mo con nueve), bases robadas (6to con 10), bases alcanzadas (4to con 109) y boletos (8vo con 29).

Esa actuación fue suficiente para recibir 51 de los 60 votos al primer lugar para totalizar 268 puntos, superando cómodamente a Juniel Querecuto, de Tiburones de La Guaira, y a Ramón Flores, de Bravos de Margarita, quienes lo escoltaron con 68 y 59 unidades, respectivamente.

“Este es un gran logro, pero le debo mucho de este reconocimiento a mis compañeros de equipo, que fueron de gran apoyo para la temporada que tuve”, contó Pérez tras recibir la noticia de su Premio Luis Salazar al Regreso del Año, tras una llamada de Héctor Cordido, presidente de Numeritos Gerencia Deportiva, en la que compartió la algarabía de su triunfo con parte de su familia.

“También tengo mucho que agradecerle al cuerpo técnico de Caribes, a todo el staff de coaches que ha trabajado conmigo a lo largo de la temporada”.

El regreso de Pérez fue de tal magnitud que impuso topes personales en anotadas, hits, jonrones y empujadas, además de ayudar con su ofensiva a clasificar a la tribu a su primera postemporada en cuatro zafras.

“El año pasado estuve lesionado y estuve trabajando en recuperarme”, agregó Pérez. “Para esta temporada me pude preparar mejor, jugué en México, y llegué con mucha hambre de jugar y de demostrar lo que puedo hacer como pelotero, sobre todo después de ser cambiado, algo que me sorprendió, pero al mismo tiempo me dio mucha más hambre de llegar a ayudar a que Caribes clasificara de nuevo a una postemporada”.

Su actuación con el madero también le permitió compartir los honores de Productor del Año con su compañero Balbino Fuenmayor, a quien se une también en un selecto grupo en la tribu oriental.

Pérez es el séptimo jugador en la historia de Caribes en llevarse este galardón, uniéndose a Pedro José Chávez (1992-1993), José Francisco Malavé (2000-2001), Alex Herrera (2005-2006), José Castillo (2012-2013), Dennis Phipps (2019-2020) y a Balbino Fuenmayor (2021-2022).

Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y presentados por Maltín Polar , continuarán este jueves 15 de enero con el anuncio del ganador del Premio “Carrao” Bracho al Pitcher del Año, que tiene como finalistas a Silvino Bracho (Águilas del Zulia), Ricardo Sánchez (Navegantes del Magallanes) y a José Marcos Torres (Leones del Caracas).