La actriz Katherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, se alzó con un premio póstumo a mejor actriz en una serie de comedia, otorgado por el mayor sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), por su papel en ‘The Studio’.

O’Hara «se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo; era una gran admiradora de todos», indicó el coprotagonista de la comedia, Seth Rogen, mientras recogía el galardón en su nombre, a lo que le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

El cineasta honró la generosidad y amabilidad de una actriz que «sabía que podía arrasar, y quería arrasar cada día en el set», antes de compartir una de las anécdotas que mejor definen el legado de O’Hara.

«Prácticamente todas las noches, antes de su día de rodaje en la serie, nos enviaba un correo electrónico a Evan (Goldberg, director de la serie) y a mí diciendo: ‘Hola, espero que consideren lo siguiente’. Y luego había una versión completamente reescrita de la escena en la que aparecía», indicó.

La actriz falleció tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.