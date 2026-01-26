La salud mental en Venezuela ha dejado de ser un tabú para convertirse en una urgencia. Ante esto, el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y la plataforma ‘A tu salud’ crearon la iniciativa ‘Juntos Crecemos’, que busca llevar alivio psicológico y atención médica alrededor de cinco mil familias las unidades educativas, adscritas a Fe y Alegría, durante el año 2026.

La alianza surge como respuesta a una realidad preocupante, el aumento de los problemas de salud mental en las escuelas, que se ubican casi en el 3 % en el último año.

Tristeza, ansiedad, casos de acoso escolar y violencia familiar son las señales de alerta que este programa busca atender directamente en las comunidades.

No se trata solo de charlas; es un despliegue de bienestar integral que incluye atención médica gratuita con el apoyo de Venemergencia, apoyo psicológico y herramientas prácticas como talleres sobre crianza respetuosa, manejo de emociones para niños y autocuidado para los adultos.

«Buscamos sembrar bienestar donde todo comienza: en la infancia y el hogar», explicó María Laura García, líder de ‘A tu salud’.

Primer encuentro

La primera parada será el 13 de febrero en la ciudad de Caracas, específicamente en La Salle de Tienda Honda a partir de las 8:30 de la mañana.

Más de 30 profesionales de la salud estarán presentes para transformar un día de escuela en una oportunidad de sanar y aprender a convivir mejor.

En un entorno donde el estrés suele ser la norma, espacios como este son un respiro necesario para los chamos, sus padres y sus maestros.