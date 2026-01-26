La alianza entre Nintendo e Illumination (Universal Pictures) ha vuelto a encender la emoción de los fanáticos con el lanzamiento de un nuevo adelanto de su esperada secuela. La gran sorpresa del avance es, sin duda, la primera aparición oficial de Yoshi, el dinosaurio más querido de los videojuegos.

Junto al tráiler, se confirmó que el estreno mundial se adelantará del 3 de abril al 1 de abril.

Con este movimiento, el estudio busca replicar la exitosa estrategia del «Miércoles de Pascua» que permitió a la primera entrega recaudar más de 200 millones de dólares solo en su debut en Estados Unidos.

Trama y elenco

En esta nueva aventura, los hermanos Mario y Luigi se adentran en una antigua mazmorra ubicada en una villa desértica. Mientras intentan reparar una cañería en las profundidades de un templo ancestral, ocurre el esperado encuentro cara a cara con Yoshi.

Esta secuela, titulada oficialmente ‘The Super Mario Galaxy Movie’, ya había captado la atención del público en septiembre de 2025 tras un primer teaser que cerraba magistralmente con los acordes de Super Mario World.

La producción tiene el ambicioso objetivo de superar el hito de 2023, año en que la cinta original acumuló 1,360 millones de dólares y se convirtió en la quinta película animada más taquillera de la historia.

Para lograrlo, la secuela cuenta con el regreso de su elenco estelar Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Jack Black como el temible Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong y Keegan-Michael Key como Toad.

Con la integración de elementos de la saga Galaxy y el debut de Yoshi, la película se perfila como el evento cinematográfico imprescindible del año, tanto para el público familiar como para la comunidad gamer.