La historia de Gael Sanjuan con la música no inició en una academia sino en el calor de su hogar, influenciado directamente por su padre, Francisco, quien ha sido su principal guía.

Gael empezó a cantar al mismo tiempo que a hablar, «yo canto desde los dos años. Porque mi papá desde que estaba chiquito me cantaba», dijo en entrevista con Nueva Prensa Digital.

Lo que comenzó como un simple gesto de cariño de su padre, se transformó en una vocación que lo llevó a participar a su corta edad al reconocido concurso local ‘La Voz Crash Kids’, siendo el primer momento donde una multitud pudo conocer el potencial de este pequeño.

Pese a un talento innato para el canto, Gael, de 9 de años, ha buscado profesionalizar su pasión. Actualmente, forma parte de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, donde ha explorado diversos instrumentos musicales, entre ellos la flauta y el cuatro.

Sin embargo, Sanjuan destacó la ejecución del oboe, que lo describe como «un instrumento similar al clarinete que utiliza una caña de madera». Esta formación clásica complementa su capacidad vocal, dándole una comprensión profunda de la armonía y el sonido.

Temas inéditos de Gael Sanjuan

La carrera de Gael dio un giro creativo con el lanzamiento de temas inéditos escritos por su padre. Entre su repertorio destacan dos canciones de corte infantil.

El primero, ‘Quiero comida’ se trata de un rock infantil nacido de una anécdota cotidiana vivida por el mismo interprete.

La canción cuenta con un videoclip, grabado en Eclipse Studio, presentado en un concierto que se llevó a cabo en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista II.

Jennifer Pérez, madre de Gael, acotó que el video tiene la particularidad que los integrantes la banda son «niños músicos de la ciudad».

Por su parte, el segunda lleva el nombre de ‘Mi protector solar’, que sirvió para una campaña publicitaria de protector solar, donde demostró su versatilidad en el marketing musical.

Más de Guayana

El talento de Gael ha traspasado las fronteras de la ciudad. Uno de sus logros más recientes fue su participación en el concurso ‘Melatin Music’ en la ciudad de Barquisimeto.

El pequeño cantante explicó que primero participó en varias rondas online hasta clasificarse al evento principal.

Gael Sanjuan logró posicionarse en el séptimo de lugar de los 48 participantes, que como él llegaron de varias partes del país. Con esta actuación, se consolidó como uno de los mejores exponentes de su categoría a nivel nacional.

En cuanto a la practica, Gael tiene un método muy particular. Para aprenderse las canciones, las escucha a cada momento incluso hasta dormido.

«Cuando tengo que aprender una canción la escucho varias veces, yo duermo escuchando la canción y al día siguiente la practico hasta que me la sepa», contó Gael.

Esta técnica le ha permitido a Sanjuan poder dominar nuevos repertorios con asombrosa rapidez.

Visión internacional

Gael señaló a su padre y a Luis Miguel como sus cantantes favoritos, destacando a su progenitor como su mentor en esta carreta musical.

Con la mirada puesta como referente del apodado ‘Sol de México’, Gael sueña con su proyectar su voz en grandes escenarios internacionales.

Durante la entrevista, el guayanés mencionó los países que le gustaría visitar para dar a conocer su talento: Brasil, Argentina y España como los destinos deseados.

Al ser preguntando el porqué le gustaría visitar estas naciones, el joven cantante explicó que en España tiene un amigo que lo está esperando y por eso quiere ir; mientras que Brasil siempre le ha gustado.

Por su parte, Argentina «porque mi papá estuvo allá y quiero ir yo también», expresó.

Para cerrar, Gael Sanjuan le dejó un mensaje a otros niños que quiere cumplir su sueño, resaltando que la clave del éxito reside en la práctica constante y la pasión por cómo suena la música cuando se interpreta desde el corazón.

Con una base sólida en la orquesta y una presencia escénica que sigue creciendo, Gael no solo canta para el presente; se prepara para ser la próxima voz que deje el nombre en alto de Ciudad Guayana y Venezuela en el exterior.