El domingo fue de segunda resurrección para Navegantes del Magallanes. Con el triunfo frente a Bravos de Margarita, en el Estadio Monumental, el navío selló el pase hacia la Gran Final, para completar un regreso inédito en la historia del formato Round Robin.

Ningún equipo que haya iniciado con récord de 1-5 el todos contra todos, había avanzado hacia la serie por el gallardete, apuntó el periodista e historiador Tony Flores.

De hecho, la divisa que registró mejor foja luego de un inicio semejante fue Pastora de Los Llanos, con 7-9, tanto en 2000, como en 2001. Esta versión del Magallanes finalizó con 10-6, impulsado por siete triunfos consecutivos y 10 en los últimos 12 juegos.

«Ha sido un camino bastante trabajado. Desde aquel inicio en la ronda eliminatoria, 0-3, 5-14 y 12-20, números que, definitivamente, no olvidamos y han quedado muy marcados en nuestra memoria, pero tampoco olvidaremos todos los regresos», dijo Federico Rojas, gerente deportivo de Navegantes, a Katherine Rosales para la transmisión de ByM Sport.

«Más allá de no perder la esperanza, sabíamos de la capacidad de este grupo».

La reacción del Buque, tanto en la temporada regular desde su llegada, como en el Round Robin, tuvo a Yadier Molina, el Mánager del Año, como su guía.

«Un equipo unido es muy difícil de vencer» definió el futuro inmortal de Cooperstown a Rosales. “Dejamos atrás el ego. Cuando eso pasa, cosas buenas pueden pasar, y cosas buenas sucedieron. El mayor reto, cuando llegué, fue cambiarle la mentalidad a estos muchachos, porque estábamos en el último lugar. Asumí la misión, porque cuando vi el roster, identifiqué un buen pitcheo y una buena defensa. Con esas dos cosas, es más fácil trabajar».

Bajas

Esta segunda remontada a gran escala del Magallanes tuvo el aditivo que se construyó por un grupo marcado por una larga lista ausencias.

Desde el prematuro adiós de Bryan Mata por su firma en Asia, se fueron sumando Jhostynxon García, Jaiker García, Amílcar Chirinos, Wandisson Charles y Saúl García hasta el final de la ronda eliminatoria. En tanto, desde el comienzo del todos contra todos, han terminado su participación Leandro Pineda, Carlos Rodríguez, Yasiel Puig, Luis Suisbel y Diego Velásquez.

Rougned Odor, por su parte, no estuvo disponible para la primera mitad del Round Robin. Mientras que Ricardo Sánchez estuvo 17 días sin lanzar, luego de abrir el primer careo de la etapa.

«Comenzaron a aparecer nombres del banco, como Ángel Reyes. Tucupita Marcano pasó plenamente del infield al outfield y trajimos a Carlos Sépulveda, para que cubriera el campocorto, pero tomara el rol en el lineup de Carlos Rodríguez», enumeró el directivo Rojas.

«También fue importante el trabajo de los refuerzos Wilfredo Tovar y Leandro Cedeño (trasladándose al jardín izquierdo). Fue un verdadero trabajo en equipo».

Cedeño, quien con sus 15 empujadas implantó un récord entre refuerzos del Magallanes por Round Robin, tiene claro cual fue el punto de inflexión en enero.

«Creo que desde el día que remontamos el 7-1 (contra Lara), nuestra autoestima subió», aseguró el slugger perteneciente a los Leones del Caracas, a Ignacio Serrano, para 1 Baseball Network. «No vemos ninguna desventaja de la que no podamos recuperarnos».

Remontadas del Magallanes

En siete de las 10 victorias del navío en el todos contra todos, inició el séptimo inning en desventaja. Incluso, con Cardenales vino de atrás en cada uno de los cuatro desafíos de la serie particular, a partir del octavo tramo.

«Ojalá siempre estuviésemos arriba en el marcador. Sería todo más fácil. Pero bueno, así es como han pasado las cosas», comentó Renato Núñez, quien hizo historia el miércoles al convertirse en el primer bateador en los registros de la LVBP con un juego de dos grand slams.

«Es el carácter que tiene este equipo y lo bien que nos llevamos allí dentro el clubhouse. Todos estuvimos mentalizados en llegar a la final».

Magallanes, a su vez, se convirtió apenas en el segundo equipo que clasifica a la serie por el anillo máximo luego comenzar el Round Robin con récord de 0-4, luego de Lara, quien lo hizo en la 2023-2024.

«El comienzo fue muy lento por la cantidad de días libres que tuvimos. Eso nos hizo perder el enfoque, pero sabíamos lo que podíamos lograr», explicó Luis Sardiñas a Efraín Zavarce para IVC Networks sobre las cuatro jornadas suspendidas entre el 3 y 6 de enero.

«Teníamos el recuerdo de lo que hicimos en la ronda eliminatoria, cuando el 1° de noviembre estábamos eliminados. Si lo logramos en la primera fase, solo necesitábamos tomar ritmo jugando de manera seguida. La confianza que hoy tenemos, es la misma que alcanzamos antes».

La visión de Sardiñas, fue respaldada por Ángel Reyes.

«Esa parada nos afectó. Pero el equipo nunca bajó la cabeza. Creemos nuestro potencial y, aunque las cosas se complican, saldremos a dar la cara», aseguró el oriental.

«Lo demostramos a partir de ese juego que estábamos perdiendo 7-1. A partir de entonces, algo cambió, y lo hemos mantenido».

Efecto Odor

Desde que Rougned Odor, finalista al Jugador Más Valioso de la contienda, regresó al Magallanes, el equipo jugó para récord de 7-1 en la segunda mitad del Round Robin.

«Si miran nuestro lineup, cualquier jugador del primero al último, te puede cambiar un juego», indicó el zuliano.

«Confiamos los unos a los otros, sin que nadie quiera ser el héroe. Nos gusta esa adrenalina de los juegos pequeños».

Odor se robó el home en aquella primera remontada contra Lara, cuando había una amplia desventaja para el Magallanes. Mientras que, en el último careo del todos contra todos, también se escamoteó una almohadilla, antes de anotar la primera rayita de los bucaneros.

«Con Rougned el clubhouse se siente distinto” le valoró Molina. “Es un líder en este equipo. Verle de regreso es muy importante».

El dato

Desde el 1 de diciembre hasta antes del primer juego de la Gran Final, Magallanes dejó récord de 21-13, igualado con Cardenales como el mejor equipo del circuito en ese lapso.

Sin embargo, si se expande la muestra hasta el 14 de noviembre, cuando Yadier Molina dirigió su primer encuentro, Navegantes tiene foja de 31-18, 2,5 juegos por encima de Lara, su escolta en ese período.