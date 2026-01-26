La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el país debe convertirse en «una verdadera potencia productora» de hidrocarburos y «no tener miedo» a la «agenda energética» con EEUU, mientras la Asamblea Nacional avanza en la reforma de la ley que rige este sector.

«Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas», declaró la funcionaria.

Rodríguez pidió, como parte de esta transformación, no «tener miedo» a una «agenda energética» con EEUU «ni con el resto de los países del mundo».

Contratos de participación productiva

En ese contexto, destacó la importancia de los contratos de participación productiva (CPP), que prevén la inclusión de inversión privada, al indicar que el primer convenio de este tipo, firmado en abril de 2024, permitió que un campo que producía 23.000 barriles de petróleo al día alcanzara en diciembre de 2025 los 110.000 barriles diarios.

«Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo ahora se incorporen a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional», sostuvo.