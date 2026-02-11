El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) alertó este martes sobre fallas estructurales en las elecciones hondureñas de 2025 que mantienen al país en una «crisis político-institucional» profunda, al presentar un informe con reformas para fortalecer la democracia y evitar conflictos futuros.

El documento, de esta iniciativa ciudadana, califica las crisis electorales como «expresiones recurrentes» de debilidad institucional, falta de conducción y pactos políticos que sacrifican la certeza jurídica.

Las elecciones de noviembre de 2025, ganadas por el conservador Nasry «Tito» Asfura, generaron «tensiones, controversias y negociaciones» que instalaron autoridades, pero no resolvieron causas raíz. Sin reglas exigibles ni instituciones fuertes, los comicios se convierten en «escenarios de administración de crisis», advierte el informe.

Cespad atribuye el rezago a la insuficiente aplicación de leyes y débil voluntad política en 2024-2025, pese a alertas previas. De no actuar, se repetirán tensiones en el próximo ciclo.

Reformas: pendientes, urgentes y nuevas

La asesora legal Osiris Payes detalló un paquete en tres ejes:

Pendientes: Ratificación constitucional de prohibición de reelección presidencial, polarizante desde 2017 con Juan Orlando Hernández.

Urgentes: Segunda vuelta electoral (balotaje) y ciudadanización de juntas receptoras de votos para reducir control partidista.

Nuevas: Regulación de suplencias en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y auditoría al sistema TREP de resultados preliminares.

Un punto clave es armonizar la Ley Electoral con el Código Penal: la Política Limpia declara ilegal el financiamiento ilícito, pero no lo tipifica penalmente, generando impunidad. «Tenemos normativa que lo prohíbe, pero sin sanción», enfatizó Payes, urgiendo penalizar uso de recursos estatales en campañas.

Los procesos electorales, «atropellados» por crisis cíclicas, se resuelven vía «negociaciones de cúpulas» en lugar de instituciones sólidas, concluyó la experta.