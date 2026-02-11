Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos alcanzaron acuerdos económicos progresivos para impulsar intercambios comerciales, anunciados tras la reunión entre los presidentes Nasry Asfura y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El ministro de Finanzas hondureño, Emilio Hernández, lo confirmó este martes a EFE en Panamá, durante la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana del Grupo BID. «La visita de Asfura a la residencia de Trump fue clave. EE. UU. es el socio estratégico de Centroamérica y América Latina, el vecino confiable con el que debemos trabajar», enfatizó.

Honduras busca reducir aranceles —actualmente un 10% general y 25% a arneses automotrices— para ganar competitividad. «Acordamos avances paulatina en importaciones y exportaciones, mes a mes, para desarrollar el país, generar empleos y retener a la población», explicó Hernández. Ya se formaron comisiones en Honduras para negociar con el equipo económico de Trump.

El diálogo del sábado también abordó seguridad regional, contra tráfico, pandillas e inseguridad, promoviendo una sociedad «más justa y en paz». El encuentro ocurrió días después de la controvertida asunción de Asfura, marcada por tensiones electorales, retrasos en resultados, acusaciones de fraude y el respaldo público de Trump previos a los comicios.