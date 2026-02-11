El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este martes la revocación de la ciudadanía y deportación de dos árabes israelíes condenados por terrorismo, identificados como Mahmud Ahmed y Muhammad Ahmed Hussein Halasi. Ambos serán enviados a Gaza tras cumplir sus penas, según medios como Maariv e i24NEWS.

«Cometieron atentados con arma blanca y dispararon contra ciudadanos israelíes, y fueron recompensados por la Autoridad Palestina», denunció la oficina de Netanyahu en un comunicado. El primero cumplió 23 años por ataques con armas de fuego; el segundo, 18 años por apuñalar a dos mujeres mayores en Talpiot (Jerusalén) en 2016.

Es la primera aplicación de la ley aprobada por la Knéset hace tres años, que permite expulsar a condenados por terrorismo. Netanyahu agradeció al presidente de la coalición, Ofir Katz, por impulsarla: «Expulsaremos a estos y a muchos otros como ellos».

La medida sienta precedente para revisar más expedientes. Sin embargo, la ONG Adalah (Centro Legal para Derechos de Minorías Árabes) la tacha de violación a la protección contra apatridia: «Transforma el derecho fundamental en un permiso condicional que el gobierno revoca a voluntad, exiliando a palestinos de su patria».