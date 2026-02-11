(R-I) El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), Wolfgang Ischinger, gesticula mientras habla junto al director de Investigación y Política de la MSC, Tobias Bunde, y la jefa de Investigación y Publicaciones de la MSC, Sophie Eisentraut, durante una rueda de prensa previa a la 62ª reunión anual de seguridad, en Berlín, Alemania, 09 de febrero de 2026. La 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebrará del 13 al 15 de febrero de 2026, se espera que acoja a alrededor de 50 líderes mundiales. (Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN

El G7, bajo presidencia francesa este 2026, reunirá a sus ministros de Exteriores con Ucrania e India el 14 de febrero, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). Fuentes diplomáticas confirmaron este martes el encuentro informal, con diálogos separados.

Ucrania acude en el cuarto aniversario de la invasión rusa; India, para debatir reformas en la gobernanza global, como el Consejo de Seguridad de la ONU, visto como desfasado post-II Guerra Mundial. París busca estrechar lazos ante la presidencia india del BRICS (con China, Rusia, Brasil y Sudáfrica).

Esta cita precede a la reunión formal del 26-27 de marzo en Yvelines (París) y la cumbre principal del 15-17 de junio en Évian-les-Bains. En contexto de inestabilidad —con EE. UU. de Trump alejado de aliados—, el G7 priorizará desequilibrios macroeconómicos «excesivos e insostenibles» que amenazan la estabilidad global.

Otros ejes: diálogo con emergentes (Brasil, Corea del Sur), fórmulas para China sin invitación directa, financiación del desarrollo para vulnerables y siete áreas clave (Exteriores, Finanzas, Desarrollo, Comercio). La lista de invitados se cerrará pronto.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR