El G7, bajo presidencia francesa este 2026, reunirá a sus ministros de Exteriores con Ucrania e India el 14 de febrero, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). Fuentes diplomáticas confirmaron este martes el encuentro informal, con diálogos separados.

Ucrania acude en el cuarto aniversario de la invasión rusa; India, para debatir reformas en la gobernanza global, como el Consejo de Seguridad de la ONU, visto como desfasado post-II Guerra Mundial. París busca estrechar lazos ante la presidencia india del BRICS (con China, Rusia, Brasil y Sudáfrica).

Esta cita precede a la reunión formal del 26-27 de marzo en Yvelines (París) y la cumbre principal del 15-17 de junio en Évian-les-Bains. En contexto de inestabilidad —con EE. UU. de Trump alejado de aliados—, el G7 priorizará desequilibrios macroeconómicos «excesivos e insostenibles» que amenazan la estabilidad global.

Otros ejes: diálogo con emergentes (Brasil, Corea del Sur), fórmulas para China sin invitación directa, financiación del desarrollo para vulnerables y siete áreas clave (Exteriores, Finanzas, Desarrollo, Comercio). La lista de invitados se cerrará pronto.