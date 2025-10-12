China acusó este domingo a Estados Unidos de ejercer una “doble moral”, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un nuevo arancel del 100% a las importaciones provenientes de la segunda mayor economía del mundo, explica Banca y Negocios.

“El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de ‘doble moral’”, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado difundido en internet.

La decisión de Washington marca un nuevo capítulo en la guerra comercial entre ambos países, reactivada el viernes por el mandatario estadounidense en respuesta a las recientes restricciones chinas sobre la exportación de minerales de tierras raras.

Nuevos aranceles y tensiones diplomáticas

Trump también anunció controles adicionales sobre el software de importancia estratégica, medidas que entrarán en vigor el 1 de noviembre.

Además, amenazó con cancelar la reunión prevista este mes con su homólogo chino, Xi Jinping, lo que incrementa la incertidumbre en las relaciones bilaterales.

Según el Ministerio de Comercio chino, desde septiembre Washington ha intensificado su presión económica sobre Pekín, afectando negativamente el ambiente de las conversaciones comerciales.

“Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China”, advirtió la institución.

Impacto global y preocupación por las tierras raras

El aumento anunciado por Estados Unidos se sumará al promedio del 30% que ya pagan los productos chinos, mientras que los gravámenes de represalia aplicados por Pekín se mantienen en un 10%.

Las tierras raras, en el centro de esta disputa, son esenciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos, vehículos eléctricos, equipos militares y componentes de energías renovables.

Trump afirmó en su red social Truth Social que “de ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’”, en referencia al dominio del gigante asiático sobre estos minerales estratégicos.