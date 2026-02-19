Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana del 17 de febrero en la Troncal 10, sentido El Callao–Tumeremo, adyacente a la empresa Oromin, dejando un saldo de tres personas fallecidas y un lesionado, de acuerdo con el reporte preliminar del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo (SNGR).

El choque involucró a dos motocicletas particulares: una Haojin modelo MD Canario 150, color negra, placas AM3A60E, y una Bera modelo Kavav 150, color rojo, placa AK3C77T. La comisión de respuesta salió desde el Cuartel Central en las unidades T-007 y A-001, bajo el mando del coronel (B) Carlos Velásquez, quien constató la colisión en el sitio.

Al llegar las autoridades, las tres víctimas fatales no portaban documentación alguna, mientras que el herido ya había sido trasladado por personal de Protección Civil municipal, según la versión oficial. Posteriormente, se coordinó el apoyo para el traslado de los cuerpos a la morgue del municipio El Callao, donde fueron recibidos por la Dra. Ana Perigual.

El despliegue interinstitucional incluyó efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía del Estado Bolívar, Protección Civil municipal y personal de seguridad de la planta de la empresa La Castañuela. Hasta el momento, no se han identificado públicamente a las víctimas ni se han detallado las causas exactas del siniestro, que permanece bajo investigación.

Autoridades viales reiteran el llamado a la precaución en esta troncal de alto tráfico.