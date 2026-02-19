Tres sospechosos identificados por la Policía Civil como: João Vitor Teixeira Araújo de 19 años de edad, Lucas Pereira dos Santos Plínio «LC», 25 años y Weslley Oliveira de Souza «Caveirinha», 23 años, todos con antecedentes por robo y homicidios fueron torturados y asesinados por el Comando Vermelho (CV).

La menor Valentina da Costa Eracto dos Santos de 8 años murió el sábado 14 de febrero tras ser baleada el miércoles 11 en un asalto fallido. Los cuerpos de los criminales aparecieron la madrugada del 18 en el centro de Nova Iguaçu.

Crimen inicial en Rua Nair Dias, Parque Engenho Pequeño, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Río de Janeiro, Brasil. Los cuerpos fueron arrojados en vía pública céntrica.

Los cuatro sujetos posiblemente fueron sacados a las fuerzas de sus residencias, amarrados de pies y manos, luego de ser golpeados son ejecutados a tiros.

Se presume que el móvil del cuádruple homicidio se trató de una Venganza del CV por el asesinato de la niña durante intento de robo al Ford Ranger familiar. Los atacantes, en Toyota Corolla robado, dispararon al padre; la bala perforó parabrisas y el proyectil alcanzó a Valentina.

La Policía Civil pidió prisión para anunciado por Felipe Curi; Delegacia de Homicídios investiga ejecución. Valentina falleció post-cirugía en Hospital Geral de Nova Iguaçu.