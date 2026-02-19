Jesús Carlos, joven venezolano de 19 años conocido como «El Peluche» y oriundo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, fue asesinado a machetazos durante un violento altercado la madrugada del domingo 15 de febrero en la calle Rigsby, San Fernando, Trinidad y Tobago.

El hecho ocurrió en una pelea callejera presenciada por testigos, quienes aseguran que los responsables son dos trinitarios y un venezolano. El conflicto surgió por «el amor de una mujer», según relatos iniciales, en un episodio de celos que escaló a fatalidad.

La víctima, migrante de 19 años, recibió múltiples heridas cortantes que le causaron la muerte en el lugar. Autoridades locales acordonaron la zona para recolectar evidencias, incluyendo el arma blanca utilizada.

La Policía de Trinidad y Tobago mantiene activa la pesquisa para identificar y detener a los implicados. No hay arrestos reportados hasta el momento, pero se siguen pistas de testigos y vigilancia en el área de San Fernando, conocida por tensiones intercomunitarias entre locales y migrantes venezolanos.