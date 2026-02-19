A las 09:30 horas de este martes 18 de febrero, funcionarios del Departamento de Acciones Especiales y Tácticas (D.A.E.T.) continúan la búsqueda del comisario (CPNB) Leobardo Figuera, jefe de la Dirección para los Espacios Acuáticos (D.P.E.A.), en el muelle del Sector El Almacén, municipio Angostura del Orinoco.

Previamente, el D.A.E.T. rescató a cuatro uniformados de una comisión de patrullaje: Primer Comisario (CPNB) Yorman Useche; Oficiales (CPNB) Alonzo Gutiérrez, Yoneiker Betancourt y Antoni Guerrero. Los efectivos navegaban entre campamentos mineros como Agua Linda, Río Aro, Cerro El Mono y La Esmeralda.

Durante el operativo incautaron dos embarcaciones con combustible, motores fuera de borda y droga. Al retornar de noche hacia Ciudad Bolívar, supuestamente, una lancha rápida generó oleaje que desestabilizó su embarcación, causando la caída accidental de Figuera al río Orinoco.

Hasta ahora no hay versión oficial sobre las circunstancias exactas ni avances en la búsqueda, lo que mantiene en vilo a familiares de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las labores persisten en la zona.